Лечение одуванчиком, корнем одуванчика печени, гепатита, почек, подагры, экземы, простатита, желчного пузыря, кишечника и др.

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А речь сегодня пойдет об ОДУВАНЧИКЕ, который просто творит чудеса

— при плохом пищеварении;

— при желчнокаменной болезни;

— при воспалении или закупорке желчных путей;

— при нарушении функции почек и печени;

— при непроходимости кишечника;

— при малокровии;

— при циррозах, гепатитах;

— при подагре, ревматизме;

— при фурункулезе, экземе, кожных сыпях;

— при задержке жидкости в организме.

Синонимы: воздушный цветок, пустодуй, кульбаба, млечный цвет, пушки, светик.

Цветет в мае-июне, иногда наблюдается осеннее цветение.

• Местообитание

Одуванчик — одно из самых распространенных растений. Растет на лугах, полянах, около дорог, на выгонах и у жилья, часто как сорняк в полях, садах, парках; в Европе, Азии и Америке.

• Сбор лекарственного сырья и используемые части

С лечебной целью используют корни, листья, траву, сок. Листья, траву и сок заготавливают в июне, корни — ранней весной или поздней осенью.

• Химический состав

Надземная часть содержит горькие гликозиды — тараксацин и тараксацерин, флавоксантин, лютеин, тритерпеновые спирты, витамины С, А, B 1 , железо, кальций и фосфор, а также смолистые вещества каучуковой природы. Листья также содержат сесквитерпены, тритерпеноиды, стероиды, каротиноиды, протеин. Из корней выделены тритерпеновые соединения: тараксерол, тараксастерол, псевдотараксастерол и стигмастерин, много инулина, каучук, жирное масло, состоящее из глицеридов пальмитиновой, олеиновой, линолевой и мелиссовой кислот.

• Фармакологическое действие

Одуванчик в Европе описан как лекарственное растение еще в XV веке. Западные фитотерапевты рекомендовали при одних заболеваниях листья, при других — корни одуванчика. В настоящее время растение используют целиком, как антиинфекционное, общеукрепляющее, тонизирующее, потогонное, жаропонижающее, желчегонное средство при желудочных заболеваниях, опухолях и как горечь. Одуванчик очищает и дезинфицирует жирную кожу, сужает поры, а также содержит растительные аналоги инсулина, необходимые диабетикам. На протяжении столетий напитки из одуванчика использовались для увеличения функциональной активности печени и почек. Это полноценное растение используется в составе питательных добавок для усиления выделения желчи, желудочного сока, оказывает смягчающее действие и упрощает расщепление жиров в кишечнике.

Одуванчик эффективно очищает кровь, благодаря чему помогает предупреждать анемию, уменьшает количество холестерина и мочевой кислоты в сыворотке крови.

Если резюмировать целебные действия одуванчика, то можно сказать, что это растение стимулирует функции почек и печени, благоприятно влияет на соединительную ткань, усиливает кровоснабжение и благодаря совместному действию всех содержащихся в нем веществ улучшает общее состояние ослабленных людей. Нужно только позаботиться о том, чтобы курс приема длился не меньше 4-6 недель.

Последние исследования показывают, что с помощью одуванчика можно влиять на рост желчных камней при желчнокаменной болезни. Если дважды в год проводить курсовое лечение одуванчиком, нового образования камней или увеличения старых не происходит. Правда, уже имеющиеся камни он не растворяет, но с помощью одуванчикового чая можно их «успокоить» и таким образом снять колики.

Еще раз о том, когда он необходим —

— при плохом пищеварении;

— при желчнокаменной болезни;

— при воспалении или закупорке желчных путей;

— для активизации функции почек и печени;

— при непроходимости кишечника;

— при малокровии;

— при циррозах, гепатитах;

— при подагре, ревматизме;

— при фурункулезе, экземе, кожных сыпях;

— при задержке жидкости в организме.

И ТАК. Готовые сборы, содержащие ОДУВАНЧИК, их описание, схемы приема Вы сможете найти, пройдя по ссылке под видео…

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До скорых встреч!

Лечение одуванчиком, корнем одуванчика печени, гепатита, почек, подагры, экземы, простатита, желчного пузыря, кишечника Сергей Миловежский

Сергей Миловежский