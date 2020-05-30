Почему у ребенка сухая кожа. Что делать? — Вот способ устранения.

Почему сухая кожа у ребенка, мужчины, женщины?

Чешется, трескается, сохнет, шелушится, высыпания, сыпь, зуд? Мазилки, припарки и примочки не помогут! А так же красные пятна, трещины, пупырышки гусиная кожа, дерматит? Красная сухая кожа на ногах, руках, животе, боках, голове, спине, бедрах, теле, вокруг глаз, вокруг рта, на коленках, локтях, лбу, щиколотках сухая кожа у ребенка, мужчины, женщины? Это фолликулярный гиперкератоз, вызванный лямблиями и пр. Что делать? Выход есть!

Ниже приведена схема безопасного регулярного комплексного устранения фолликулярного гиперкератоза (сухой кожи) путем устранения причины — выведения лямблий, остриц, аскарид, токсокар, описторхов и других паразитов в течение одного-двух месяцев сертифицированными в Европе, РФ, США растительными фиотосборами, в специально подобранном комплексе.

А здесь так же ниже представлен важный расширенный перечень того, что непременно будет у ребенка и взрослого только от лямблий, если вовремя не начать их изгнание предлагаемым здесь безопасным, специально подобранным комплексом фитосборов. А заодно с лямблиями уйдут и другие, не менее опасные паразиты – острицы, токсокары, описторхи, аскариды и грибки со схожими и даже с еще более губительными последствиями :

аллергия (Аллергодерматологические реакции), гиперактивность у ребенка, астенические реакции, истощение, блефаро, синдром беспокойных ног, головная боль, “заеды” в углах рта, в животе боли, скрежет зубами по ночам во сне, фолликулярный гиперкератоз (в простонародии называемый Сухая Кожа), запор (доходят до 5-7ми дней, понос, желчнокаменная болезнь, камни в желчном пузыре, капризный ребенок, кожных покровов раздражительность, бледность кожи, воспаление кожи, сухость кожи, зуд кожи, шелушение кожи, трещины кожи серьезные, короста на коже от ног до головы, высыпания на коже разной степени, псориаз кожи, сухость кожи плеч, сухость кожи боков, сухость кожи бедра, бедер, сухость кожи грудной клетки, сухость кожи живота сухая с пупырышками, корки на разгибательных поверхностях локтя, корка на разгибательной поверхности колена, разрушение мозга, потливость ночная, развитие речи ребенка нарушение задержка, задержка роста ребенка, состояние интоксикации, самочувствие плохое, нарушение подвижности сперматозоидов (ведет к бесплодию), рвота, тошнота, светлый стул, замедление умственной деятельности, депрессия, стул кашицеобразный, температура высокая (температура 37,1, 37,2 без выделений из носа), усидчивость теряется, надоедает быстро чем то заниматься, утомляемость общая, умственная утомляемость, некоторые из которых Вы уже видите у ребенка или у взрослого, но не знали отчего они, не предпринимали никаких мер или пробовали сбивать симптомы обезболивающими фармпрепаратами или мазями аптечными

Именно поэтому так важна еще и профилактика этим безопасным комплексом фитосборов раз в полгода, чтобы не дожидаться таких симптомов, которые указывают на уже начавшиеся в организме поражения внутренних органов.

Так как безопасные сертифицированные природные фитосборы именно плавно изгоняют паразитов без побочного разрушения печени, почек других органов и систем, как в случаях с антибиотиками, которые убивают их, оставляя горы трупов простейших, гельминтов, бактерий и грибков гнить в нашем организме, вызывая подчас куда более страшное острое токсическое воздействие, чем токсикация от самих паразитов

Тем более применение химических фармпрепаратов с их непременными побочными разрушениями не оправдано в борьбе с паразитами еще и тем, что повторное и неоднократное заражение паразитами может случаться постоянно.

И тогда печень, почки и другие органы такой нагрузки просто не выдержат, со всеми вытекающими из этого последствиями

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Грецкий черный орех / Black Walnut — по 3 капсулы 3 раза в день

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Чеснок / HP Garlic — по 1 капсуле 3 раза в день —

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Моринда / Morinda — по 2 капсулы 2 раза в день

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Бифидофилус Флора Форс / Bifidophilus Flora Force по 1 капсуле 3 и более раза в день — https://clck.ru/NcVcG

Прием — 21 день — 10 дней перерыв – потом опять 21 лень.

Схема для детей с 5 ти лет

Для детей можно с годика – (кроме чеснока — его попозже ( чеснок ядреный и его подключать в годика 4-5), а – и Грецкий черный орех, Эйч-Пи Файтер и Моринда — спокойно и с годика)

Принцип детских дозировок.

Не по весу, а по возрасту.

С 5 до 12-ти лет –половина дозировки взрослого.

С 12-ти лет уже взрослые дозировки.

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До скорых встреч

Сергей Миловежский