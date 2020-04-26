Эстроген-зависимые заболевания

Название подкласса стероидных женских половых гормонов «эстрогены» происходит от греческого «эстрис» — менструация и «геннао» — рождать. Эти гормоны отвечают за вторичные половые признаки женщины и за репродуктивные функции.

Рецепторы к эстрогенам есть во всех органах человека. Поэтому и скелет, и мышечный каркас, и волосяной покров, и нервная система, и голос женщины отличается от мужчины. Но особенно много рецепторов к половым гормонам в репродуктивных органах. Именно эстрогены отвечают за развитие и функционирование матки, яичников и молочных желез.

Эстрогены образуются путем превращения (ароматизации) андрогенов. У женщин в репродуктивном возрасте большая часть эстрогенов образуется из андрогенов под воздействием фермента ароматазы в яичниках. Кроме того, ароматаза обнаружена в жировых клетках, в печени, в коже и других периферических тканях. В период пременопаузы и в постменопаузе образование эстрогенов в периферических тканях становится доминирующим и составляет 75 и более %. Этот способ образования эстрегенов особенно актуален для молочных желез. Установлено, что молочные железы являются интракринным органом, то есть эстрогены синтезируются в клетках молочной железы и в этих же клетках оказывают эффект, не выходя во внеклеточное пространство и в общую циркуляцию.

Эстрогены стимулируют деление клеток репродуктивных органов. В избыточной концентрации эстрогены вызывают гиперплазию и кистозно – железистое перерождение эндометрия, эндометриоз, гиперплазию предстательной железы, мастопатию и более опасные заболевания репродуктивных органов как у женщин, так и у мужчин.

Избыточное количество эстрогенов в организме может иметь абсолютный характер (избыточный синтез или медленное выведение) и относительный (доминирование над прогестероном).

Причиной избыточного синтеза половых гормонов может быть нарушение регуляции секреторной активности яичников. Наиболее часто причиной повышенной секреции половых гормонов в яичниках является нарушение светового режима. В летнее время это связано с короткими ночами. Работа в ночную смену также приводит к укорочению темного периода суток.

Активность половых желез находится под контролем гормона эпифиза мелатонина. Количество мелатонина зависит от длины светового дня и степени инсоляции. Нормальное с точки зрения физиологии соотношение свет /темнота составляет 16 часов свет / 8 часов темнота. Если летом, (когда светает в 4 часа утра), человек выключает свет и ложится спать в 23 – 24 часа, то продолжительность темного времени суток для этого человека составляет всего 4 – 5 часов, при условии, что в его спальне нет абсолютно плотных штор (или ставней). В результате соотношение серотонин/ мелатонин сдвигается в сторону дефицита мелатонина.

Недостаточное количество мелатонина приводит к избыточной активности половых желез, в том числе к избыточному синтезу эстрогенов.

Пониженный уровень мелатонина может быть связан также с недостаточностью функции эпифиза.

Повреждение гипоталамуса и (или) гипофиза приводит к нарушению механизма отрицательной обратной связи между яичниками и гипофизом и проявляется в том, что высокое содержание в крови эстрогенов не вызывает угнетения гонадотропной активности гипофиза.

Гипофиз и гипоталамус, и эпифиз чрезвычайно уязвимы и легко повреждаются

• под воздействием частых инфекционных заболеваний уха, горла, носа,

• под воздействием нейроинфекции,

• при повышенном внутричерепном давлении,

• при гипоксии мозга.

Обнаружено достаточно много веществ из группы ксенобиотиков, в том числе пестициды, химические вещества пластмасс, некоторые лекарственные вещества, которые стимулируют активность ароматазы

Относительный избыток эстрогенов (нарушение соотношения эстрогенов и прогестерона) чаще всего возникает при появлении ануволяторных циклов у женщины. Когда яйцеклетка не созревает и не выходит на «14-й» день из яичника. Тогда не образуется временный эндокринный орган «желтое тело» и, соответственно, не синтезируется гормон 2-й фазы цикла ПРОГЕСТЕРОН, который должен конкурировать с эстрогеном за рецепторы половых гормонов. Тогда эстрогены будут доминировать в организме не 12 дней, а 36 дней. И все это время будут стимулировать пролиферацию клеток репродуктивных органов женщины.

Ановуляторные циклы возникают при:

— ослаблении яичников (например, после воспалительных заболеваний)

-За 5-10 лет до менопауры может проявляться синдром истощения яичников и этот возраст очень опасен тяжелыми эстроген-зависимыми состояниями

-Секреторная активность яичников подавляется вплоть до прекращения месячных циклов у женщин, живущих в семье, где нет мужчин, и работающих при этом в женских коллективах.

Например, молодая барышня живет с мамой, сестрой и бабушкой и работает в бухгалтерии, где чисто женский коллектив.

Этот эффект был описан давно и носит название «Эффект Виттена». В отсутствии половых феромонов самца женские особи выделяют вещества (феромоны праймеры), которые определяют развитие и поведение других женских особей – потенциальных конкурентов за самца. При этом не имеет значения, как эти самки относятся друг к другу.

ФЕРОМОНЫ биологические маркеры собственного вида, летучие хемосигналы, управляющие нейроэндокринными и поведенческими реакциями, процессами развития, а также многими процессами, связанными с социальным поведением и размножением. Феромоны модифицируют поведение, физиологическое и эмоциональное состояние и метаболизм других особей того же вида.

Таким образом, причин возникновения эстроген-зависимых заболеваний несколько. На большую часть из них мы можем повлиять.

1. Необходимо во всех спальных комнатах организовать полное затемнение на время сна;

2. Сократить до минимума использование пластмассовой посуды;

3. При наличии ануволяторных циклов женщинам необходимо активно включать в рацион продукты с фитоэстрогенами: Дикий Ямс НСП, Эф Си с Донг Ква, Си-Экс, Красный Клевер, а также Витамин Е

4. Поддерживать здоровье печени, где идет основная часть процесса окисления и обезвреживания лишних эстрогенов, использую Набор «Здоровье Вашей печени»;

5. Использовать созданную нами и многократно подтвердившую эффективность схему ведения эстроген-зависимых патологий (эндометриоз, фиброма, миома матки, мастопатия, аденома предстательной железы, гиперплазия предстательной железы):

— Индол-3-карбинол;

— Брест Комплекс;

— Защитная Формула.

Эстрогены метаболизируются в печени при участии многофункциональной оксидазы цитохром Р450. Различные формы цит.Р450 по разному окисляют эстрогены. Цит.Р4501В1 и цит.Р3А окисляют эстроген по 16-му и 4=му атомам углерода. В результате получаются метаболиты 16 альфа-гидроксиэстрон и 4-ОНЕ-форма. Эти формы метаболитов обладают мощной пролиферативной и онкогенной активностью.16-альфа ОНЕ обладает в 4 раза большей пролиферативной активностью, чем нативный эстроген. Он необратимо связывается с рецепторами эстрогенов и стимулирует деление клеток (матки или молочных желез) на протяжении дней, а не часов, как это делает свободный эстроген и является главным инициатором онкологических эстроген-зависимых заболеваний как у мужчин, так и у женщин.

Другая изоформа цит. Р450 – 1А1- гидроксилирует эстрадиол по 2-му атому углерода с образованием 2-гидроксиэстрона. Этот метаболит, не обладая сам пролиферативным действием, блокирует рецепторы эстрогенов на мембранах репродуктивных органов, препятствуя активации их и нативными эстрогенами и другими гидроксипроизводными (16 альфа-ОНЕ и 4-ОНЕ). Более того, 2-ОНЕ стимулирует апоптоз и гибель опухолевых клеток. В длительных экспериментах установлено, что у здоровых женщин 2-ОНЕ/16-ОНЕ>=2. Нарушение этого соотношения в строну увеличения 16-ОНЕ является причиной развития:

— дисплазии шейки матки

— эндометриоза

— фиброзно-кистозной болезни

— злокачественных заболеваний шейки матки и молочных желез.

Существует возможность управлять процессом синтеза той или иной изоформы цит. Р450. Например, в 1995 году учеными США было установлено, что растительное вещество индол-3-карбинол (И-3-К) способно регулировать уровень цит.Р4501А1, увеличивая его в 15 раз при повышении дозы И-3-К в дозо-зависимой и время-зависимой манере.

Исследование уровня метаболитов эстрогенов у пациенток с патологией репродуктивной системы на фоне приема 100 мг индола в день

Метаболиты Исход нг/мл Через 1 мес. .нг/мл Через 3 мес. .нг/мл Точность 16α-ОНЕ 14,24 ± 2,0 9,09 ± 1,11 5,17 ± 0,53 0,05 2-ОНЕ 10,25 ± 1,3 17,5 ± 2,15 22,93 ± 2,79 0,05 2-ОНЕ/16α-ОНЕ 10,25 ± 1,3 2,56 ± 0,12 4,4 ± 3 0,9 0,05

Поэтому Индол-3-карбинол следует рассматривать как центральный БАД при эстроген-зависимых заболеваниях как у женщин, так и мужчин.

Дальнейшая трансформация уже окисленных веществ происходит путем связывания с определенными молекулами с образованием так называемых парных соединений (стадия конъюгации). Это обеспечивает дальнейшую инактивацию гормона и повышает растворимость, ускоряя выведение их из организма.

В образовании конъюгатов эстрогенов могут участвовать

̶ глюкуроновая кислота

̶ остаток серной кислоты

̶ метильная группировка

Это наиболее физиологичный и эффективный путь для стадии конъюгации всех половых гормонов. В таком виде (в форме конъюгата с глюкуроновой кислотой) молекулы выводятся через почки и выбрасываются из печени с желчью.

Поэтому для более эффективного протекания стадии конъюгации половых гормонов, необходимо включить в программу БАД Брест Комплекс, который участвует в глюкуронизации окисленных молекул – связывание окисленного эстрогена с глюкуроновой кислотой. В процессе окисления эстрогенов цит. Р450 использует восстановленную форму никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН) и молекулярный кислород. На одну молекулу эстрогена расходуется одна молекула кислорода. Один атом кислорода присоединяется к эстрогену (Э), а другой восстанавливается до воды: ЭH + O2 = ЭOH +H2O.

В качестве восстановителя в реакции участвует НАДФН. Таким образом, в процесс одновременно вовлечены два фермента: НАДФН-редуктаза и цитохром Р 450-оксидаза. Процесс биотрансформации нерастворимых в воде веществ путем оксигенации в настоящее время изучен подробно и установлено, что для оптимальной скорости процесса на 1 молекулу цит. Р450 необходима 1 молекула НАДФН-редуктазы. Однако, в печени человека количество цит. Р450 в 20 – 30 раз выше, чем количество НАДФН – редуктазы. Отсюда ясно, что лимитирует скорость окисления эстрогенов количество восстановленной формы НАДФН2.

Восстановление окисленной формы НАДФ происходит активно при окислении глюкозы в пентозофосфатном цикле. Установлено, что процесс восстановления НАДФ → НАДФН2 активируется женьшенем, элеутерококком и другими травами – адаптогенами (лимонник китайский, радиола розовая, аралия манчжурская), а также лечебными грибами, например, гриб рейши (ганодерма блестящая) мэйтаке (грифола курчавая).

Кроме восстановленной формы НАДФН для эффективного функционирования цитохром Р450-оксидазы необходимо хорошее обеспечение Витамином Е, Витамином С, биофлавоноидами, селеном в форме селен — метионин и цинком. Все эти перечисленные инградиенты содержатся в БАД NSP Защитная Формула, и это очень удачно, так как иначе пришлось бы собирать этот комплект из множества отдельны препаратов.

Но это еще не финал. Дело в том, что в кишечнике эти конъюгаты могут распадаться с отщеплением глюкуроновой кислоты и высвобождением окисленных эстрогенов, которые снова всасываются и попадают в кровь. Этот распад конъюгата осуществляется ферментом бета-глюкуронидаза.

Существует несколько причин повышенного уровня бета-глюкуронидазы в кишечнике:

1). Наличие патогенной флоры: кандиды, бактерии, паразиты;

2). Высокое содержание в рационе животной пищи и низкое количество волокон;

3). Низкая кислотность желудочного сока;

4). Застой желчи (дискинезия желчевыводящих путей)

Поэтому необходим постоянный и неустанный уход за желудочно – кишечным трактом. При этом БАД NSP Локло – источник пищевых волокон, адсорбент и пребиотик — следует рассматривать как продукт ежедневного потребления с осени до лета, когда рацион жителей северных регионов России значительно обеднен зелеными салатами.

Вопрос быстрой и безопасной трансформации эстрогенов на сегодняшний день вышел за рамки профилактики эстроген-зависимых заболеваний женщин предклимактерического возраста в связи с широким применением синтетических половых гормонов в животноводстве. При этом женские половые гормоны вводят самцам, а мужские половые гормоны вводят самкам. В результате получаются животные «среднего» пола, которые быстро набирают неестественно большой вес.

Фактически мы живем в условиях загрязнения продуктов питания синтетическими половыми гормонами. Поэтому с целью профилактики короткими курсами 2 раза в год принимать изложенную выше программу полезно каждому взрослому человеку.

Для мужчин актуально, кроме того, использование препаратов с карликовой пальмой: Со Пальметто, Про Формула. Инградиенты карликовой пальмы ингибируют фермент ароматазу и блокируют рецепторы к эстрогенам в клетках предстательной железы. Красный Клевер содержит ингибитор ароматазы биоханин.

Активность ароматазы растет при дефиците цинка в диете мужчины. В качестве источника цинка можно использовать следующие препараты: Защитная Формула, Пастилки с Цинком, Физ Актив, Супер Комплекс.

Избыток эстрогенов у мужчин отрицательно влияет не только на репродуктивные органы, но и на весь организм вцелом.

Биологически активное вещество РЕСВЕРАТРОЛ из кожицы винограда темных сортов хорошо ингибирует ароматазу.

Кофе содержит МЕТИЛКСАНТИН, который также понижает уровень эстрогенов у мужчин.

Так что, общайтесь с мужчинами, которые пьют красное вино, кормите их цинком, плотно закрывайте шторы в спальне и будьте счастливы с NSP!

Кукушкина Д.М., кандидат биологических наук, директор-ассистент компании